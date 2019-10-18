Разработать дизайн сайта. Онлайн магазин отделочных материалов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен32 заявки1227 просмотров

Весь проект выглядит так:1.      Мы хотим создать новый розничныйсайт, на котором будут представлены все товары, которые производит наша

компания. На данный сайт заходят розничныепокупатели ( конечные потребители наших товаров – декоративно отделочных

материалов) – выбирают, делают покупки ( используя корзина, как обычно и т.д.).

Этот же сайт привлекает к работе снами такую группу клиентов, как дизайнеры, архитекторы, прорабы. Для них важна

дополнительная информация о « работе с ними по системе лояльности», возможность

скачать 2 и 3 D чертежи, инструкции по монтажу.Дополнительная польза от данногосайта – привлечение новых оптовых клиентов – В2В – Дилеров, кто готов торговать

нашими товарам у себя в регионе ( «хочу стать дилером»). Все В2В клиенты могут

использовать данный сайт как информационный ресурс и источник РРЦ (

рекомендованной розничной цены от нас, как производителя).На этом же сайте есть окно – вход в«Личный кабинет дилера» . Войдя в личный кабинет дилер оказывается совсем в

другом, отличном от сайта интерфейсе ( данный интерфейс ближе к работе с

таблицами, есть важные моменты из договора поставки). Дизайн интерфейса

разрабатывается нами самостоятельно. У Вас мы хотим заказать разработкудизайна данного розничного сайта. 2.      У нас выбран подрядчик по верстке какрозничного сайта, так и личного кабинета для В2В клиентов. Мы ему должны

передать выполненный Вами дизайн розничного сайта.3.      Программирование обоих сайтоввыполняет тот же подрядчик, что и верстку. Он же выполняет интеграцию с 1С.4.      Скриншоты – это переданные в фотошопестраницы сайта www.ermika.com

Это наш розничный магазин. Он сделан в 2014 году имногое уже не актуально выглядит с точки зрения 2019 года. Скриншоты – это

минимальное описание, чтобы было понятно, что хотим заказать в целом.5.      Фирменный стиль у нас есть для всехбрендов по отдельности. Необходимо сделать «дизайн

айдентики бренда» . И новый розничный сайт должен быть уже в новом стиле.6.      Тексты есть на наших продуктовыхсайтах. Описания товаров и прочее. Фото – аналогично, плюс мы сейчас заказали

порядка 60 новых визуализаций интерьера.7.       Звоните мне по любым вопросам дляоперативности.https://ermika.com/ –интерьерная  компания  Эрмика – розницаВсе продуктовые сайтынашей компании :https://intek.ru/www.arkmaster.ru  www.cosca.ru   www.locatelli-italia.ru  https://ecopolimer.cosca.ru/ekopolimerhttps://buazeripanels.com/https://artiva.ru/https://elvizio.ru/С уважением, Андрей Ковалев 

6 лет назад
ERMIKA
Андрей 
53 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
6 лет назад
$1000
30 дней
Escrow
Хочу поблагодарить Алексея за качественно выполненный дизайн сайта. У нас было много разнообразных пожеланий, и все они были грамотно обсуждены и реализованы. Дизайн сайта получился очень индивидуальный, с множеством уникальных моментов, иконок, нюансов. В плане юзабилити Алексей дал очень много ценных советов. Рекомендую Алексея как надежного и главное, очень креативного профессионала в области дизайна.
От сотрудничества остались только самые положительные впечатления. Андрей очень ответственно подошёл не только к подготовке проектной документации, но и к процессу проверки готового материала и утверждения внесённых изменений. Оплата без задержек, замечания только по существу, умеет слушать советы и рекомендации исполнителя. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
6 лет назад
Лучший веб-дизайнер апреля
#1
Дизайн сайтов

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