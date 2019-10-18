Разработать дизайн сайта. Онлайн магазин отделочных материалов

Весь проект выглядит так:1. Мы хотим создать новый розничныйсайт, на котором будут представлены все товары, которые производит наша

компания. На данный сайт заходят розничныепокупатели ( конечные потребители наших товаров – декоративно отделочных

материалов) – выбирают, делают покупки ( используя корзина, как обычно и т.д.).

Этот же сайт привлекает к работе снами такую группу клиентов, как дизайнеры, архитекторы, прорабы. Для них важна

дополнительная информация о « работе с ними по системе лояльности», возможность

скачать 2 и 3 D чертежи, инструкции по монтажу.Дополнительная польза от данногосайта – привлечение новых оптовых клиентов – В2В – Дилеров, кто готов торговать

нашими товарам у себя в регионе ( «хочу стать дилером»). Все В2В клиенты могут

использовать данный сайт как информационный ресурс и источник РРЦ (

рекомендованной розничной цены от нас, как производителя).На этом же сайте есть окно – вход в«Личный кабинет дилера» . Войдя в личный кабинет дилер оказывается совсем в

другом, отличном от сайта интерфейсе ( данный интерфейс ближе к работе с

таблицами, есть важные моменты из договора поставки). Дизайн интерфейса

разрабатывается нами самостоятельно. У Вас мы хотим заказать разработкудизайна данного розничного сайта. 2. У нас выбран подрядчик по верстке какрозничного сайта, так и личного кабинета для В2В клиентов. Мы ему должны

передать выполненный Вами дизайн розничного сайта.3. Программирование обоих сайтоввыполняет тот же подрядчик, что и верстку. Он же выполняет интеграцию с 1С.4. Скриншоты – это переданные в фотошопестраницы сайта www.ermika.com

Это наш розничный магазин. Он сделан в 2014 году имногое уже не актуально выглядит с точки зрения 2019 года. Скриншоты – это

минимальное описание, чтобы было понятно, что хотим заказать в целом.5. Фирменный стиль у нас есть для всехбрендов по отдельности. Необходимо сделать «дизайн

айдентики бренда» . И новый розничный сайт должен быть уже в новом стиле.6. Тексты есть на наших продуктовыхсайтах. Описания товаров и прочее. Фото – аналогично, плюс мы сейчас заказали