Дизайн главной, админки, и некоторые элементы.
Разработать дизайн сайта. Онлайн магазин отделочных материалов
Весь проект выглядит так:1. Мы хотим создать новый розничныйсайт, на котором будут представлены все товары, которые производит наша
компания. На данный сайт заходят розничныепокупатели ( конечные потребители наших товаров – декоративно отделочных
материалов) – выбирают, делают покупки ( используя корзина, как обычно и т.д.).
Этот же сайт привлекает к работе снами такую группу клиентов, как дизайнеры, архитекторы, прорабы. Для них важна
дополнительная информация о « работе с ними по системе лояльности», возможность
скачать 2 и 3 D чертежи, инструкции по монтажу.Дополнительная польза от данногосайта – привлечение новых оптовых клиентов – В2В – Дилеров, кто готов торговать
нашими товарам у себя в регионе ( «хочу стать дилером»). Все В2В клиенты могут
использовать данный сайт как информационный ресурс и источник РРЦ (
рекомендованной розничной цены от нас, как производителя).На этом же сайте есть окно – вход в«Личный кабинет дилера» . Войдя в личный кабинет дилер оказывается совсем в
другом, отличном от сайта интерфейсе ( данный интерфейс ближе к работе с
таблицами, есть важные моменты из договора поставки). Дизайн интерфейса
разрабатывается нами самостоятельно. У Вас мы хотим заказать разработкудизайна данного розничного сайта. 2. У нас выбран подрядчик по верстке какрозничного сайта, так и личного кабинета для В2В клиентов. Мы ему должны
передать выполненный Вами дизайн розничного сайта.3. Программирование обоих сайтоввыполняет тот же подрядчик, что и верстку. Он же выполняет интеграцию с 1С.4. Скриншоты – это переданные в фотошопестраницы сайта www.ermika.com
Это наш розничный магазин. Он сделан в 2014 году имногое уже не актуально выглядит с точки зрения 2019 года. Скриншоты – это
минимальное описание, чтобы было понятно, что хотим заказать в целом.5. Фирменный стиль у нас есть для всехбрендов по отдельности. Необходимо сделать «дизайн
айдентики бренда» . И новый розничный сайт должен быть уже в новом стиле.6. Тексты есть на наших продуктовыхсайтах. Описания товаров и прочее. Фото – аналогично, плюс мы сейчас заказали
порядка 60 новых визуализаций интерьера.7. Звоните мне по любым вопросам дляоперативности.https://ermika.com/ –интерьерная компания Эрмика – розницаВсе продуктовые сайтынашей компании :https://intek.ru/www.arkmaster.ru www.cosca.ru www.locatelli-italia.ru https://ecopolimer.cosca.ru/ekopolimerhttps://buazeripanels.com/https://artiva.ru/https://elvizio.ru/С уважением, Андрей Ковалев
Выбранный исполнитель
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