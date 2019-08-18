Необходимо разработать дизайн мобильной версии сайта

Здравствуйте. На данный момент у нас есть верстка и дизайн декстопной версии сайта.

В связи с специфичным дизайном декстопа нам необходимы макеты мобильной версии.

Всего: 10 макетов.

5 из них - аналогичные по структуре.

Ждем ответственного исполнителя, готового работать до полного утверждения.

Работы желательно начать и показать сегодня первые 3 макета до 17:00 по Астане.

Заранее благодарим.