Существует действующий сайт - http://unitedreligions.org/ Необходимой дизайнерское решение по изменению на сайте шапки и карты на главной странице: Задачи: Вариант 1: 1. Сделать карту объёмной. (пример во вложении - ...
Дизайн сайта
Нужно сделать дизайн для сайт по установке спутниковых антенн.
Дизайн должен быть в стиле официального стиля Триколор ТВ
Сайт который нравится http://ystanovka-tricolor.ru/
Заявки фрилансеров
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