Дать объективную оценку работы дизайнера

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок300 просмотров

Интересное задание для WEB дизайнеров!)

Нужно оценить работу начинающего творца и дать обратную связь с пояснениями - что улучшить, на что обратить внимание и тд, исходя из вашего опыта. Возможные форматы - разговор по скайп с разбором работы. Либо в письменной форме - не менее 2х страниц.

6 лет назад
prof2007
Наталия 
41 год
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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