Дать объективную оценку работы дизайнера

Добрый день Мы ищем дизайнеров для создания аватарки и шапки для YouTube канала https://www.youtube.com/channel/UCQwB0I9iJsTuirOFKw6czLw?view_as=subscriber На шапке должно быть написаны адреса соц сетей в которых можно будет связаться со мной Instagram: 5_volkov_5 ...