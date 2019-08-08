Интересное задание для WEB дизайнеров!) Нужно оценить работу начинающего творца и дать обратную связь с пояснениями - что улучшить, на что обратить внимание и тд, исходя из вашего опыта. Возможные форматы - разговор по ...
Редизайн сайта смартфонов
Сделать новый дизайн всего сайта, ТЗ в приложенном файле.Прошу присылать 3-5 примеров магазинов, желательно техники и желательно ссылки на живые сайты
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт http://ak-adwords.ru/ Сайт сделан в 2010 году и дизайн еще все старый, надо новый взгляд на сайте новый вид, разширить и выбрать красивый вид для отображения товара. Рисовать практично ненужно ничего, больше програмирование и ...Дизайн сайтов15 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт https://tickettool.net/en дизайн которого давто устарел. Нужно в тех же цветах сделать новый дизайн под респонсив верстку, мобильный, планшет, компьютер. Страницы: 1. Главная 2. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
На действующем сайте будет изменено: Шапка, боковое меню, сортировка и ряд элементов. Работа по объему творчества минимальная - так что ожидаю быстрого и качественного выполнения. Будет предоставлено: 1) Вам будет дана ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $2
Добрый день Мы ищем дизайнеров для создания аватарки и шапки для YouTube канала https://www.youtube.com/channel/UCQwB0I9iJsTuirOFKw6czLw?view_as=subscriber На шапке должно быть написаны адреса соц сетей в которых можно будет связаться со мной Instagram: 5_volkov_5 ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать дизайн для сайт по установке спутниковых антенн. Дизайн должен быть в стиле официального стиля Триколор ТВ Сайт который нравится http://ystanovka-tricolor.ru/Дизайн сайтов55 заявокЗакрыт6 лет назад
Существует действующий сайт - http://unitedreligions.org/ Необходимой дизайнерское решение по изменению на сайте шапки и карты на главной странице: Задачи: Вариант 1: 1. Сделать карту объёмной. (пример во вложении - ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен дизайн магазина для РИА, Название Активная семья, товар спортивные велосипеды. Важно указать что ето супер цены или скидки, гарантия от производителя и бесплатная доставка по Украине.Жду предложения с ценамиДизайн сайтов20 заявокЗакрыт6 лет назад
Весь проект выглядит так:1. Мы хотим создать новый розничныйсайт, на котором будут представлены все товары, которые производит наша компания. На данный сайт заходят розничныепокупатели ( конечные потребители наших товаров – декоративно отделочных материалов) – ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Дизайн главной, админки, и некоторые элементы.Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт6 лет назад