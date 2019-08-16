Дорисовать зоны доставки на карте, в sketch

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки260 просмотров

Текущая карта доставки

https://yadi.sk/i/PImBUtGg4nZQvQ

необходимо ввести еще две зоны

Зона S - это ближайшие дома (карта в аттаче)

Зона D - это вся остальная зона от С до МКАДА

Условия доставки изменить так https://joxi.ru/J2bNq54S0Bo5j2 , с учетом этих данных https://yadi.sk/i/IHagAoSGQBIupQ

Исходники в sketch https://cloud.mail.ru/public/5N3p/4soEBEF6Z

Sketch
6 лет назад
demon9
44 года
13 лет в сервисе
Был
14 часов назад

Выбранный исполнитель

charlie9112
Олег 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад
$25
1 день
Escrow
Хороший дизайнер, сделал все быстро и четко.
С Димой работать приятно. Оперативно дает фидбек, четко определяет задачу.

Заявки фрилансеров

charlie9112
Олег 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
6 лет назад

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