Нарисовать макет сайта ключей с играми

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок341 просмотр

Здравствуйте!

Нужно нарисовать макет для сайта по продаже ключей для игр, на подобии steampay.

От вас требуется

- Главная страница

-Страница каталога

-Страница товара

-Корзина

-Оплата

-Адаптивная версия сайта

Если у вас был опыт создания аналогичных сервисов, то это большой плюс.

Все подробности обсудим  с выбранным кандидатом. 

6 лет назад
ArakelyanA
Александр 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Bedbayrov
Яков 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$150
5 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

Bedbayrov
Яков 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад

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