UX/UI Дизайнер, Веб-Дизайнер

Добрый день!

Меня зовут Яков, я UX/UI дизайнер

Чем я могу быть вам полезен:

- Разработка дизайна сайтов компании, внутренних систем, посадочных страниц

- Проектирование и отрисовка адаптивного интерфейса

- Работа с векторными изображениями (логотипы/иконки)

- Сбор информации и оформление прототипов

- Разработка и обновление графики для всех интернет ресурсов (сайт, соц сети, email-рассылки, рекламные макеты)