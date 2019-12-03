Bedbayrov

Яков Bedbayrov

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
UX/UI Дизайнер, Веб-Дизайнер

Добрый день!

Меня зовут Яков, я UX/UI дизайнер

Чем я могу быть вам полезен:

- Разработка дизайна сайтов компании, внутренних систем, посадочных страниц

- Проектирование и отрисовка адаптивного интерфейса

- Работа с векторными изображениями (логотипы/иконки)

- Сбор информации и оформление прототипов

- Разработка и обновление графики для всех интернет ресурсов (сайт, соц сети, email-рассылки, рекламные макеты) 

Баннеры
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$10/час
от 2 часов
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Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от 4 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от 4 дней
нет рейтинга