UX/UI Дизайнер, Веб-Дизайнер
Добрый день!
Меня зовут Яков, я UX/UI дизайнер
Чем я могу быть вам полезен:
- Разработка дизайна сайтов компании, внутренних систем, посадочных страниц
- Проектирование и отрисовка адаптивного интерфейса
- Работа с векторными изображениями (логотипы/иконки)
- Сбор информации и оформление прототипов
- Разработка и обновление графики для всех интернет ресурсов (сайт, соц сети, email-рассылки, рекламные макеты)
Действие аккаунта приостановлено!
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от 2 часов
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от 4 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от 4 дней
нет рейтинга