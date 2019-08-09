Шаблон сайта

Необходимо разработать дизайн для сайта визитки по продаже электротоваров, на основе логотипа и стилистики компании. (исходники лого предоставим)

-Пример оформления структуры сайта: https://www.elektro.ru/catalog/ (за вычетом личного кабинета, поиска и корзины)

-Предполагаемое число категорий товаров - 6

-Нужно оформление двух страниц (главная страница и страница продукта, уникальные картинки или фото под каждую категорию товара-продукта )

- дизайн необходимо предоставить в формате psd (photoshop) с разделением на объекты (если есть активные объекты - то в двух состояниях соответственно), все элементы должны быть подписаны разборчиво.