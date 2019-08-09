Шаблон сайта

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Закрыт25 заявок488 просмотров

Необходимо разработать дизайн для сайта визитки  по продаже электротоваров, на основе логотипа и стилистики компании. (исходники лого предоставим)

-Пример оформления структуры сайта: https://www.elektro.ru/catalog/ (за вычетом личного кабинета, поиска и корзины)

-Предполагаемое число категорий товаров - 6

-Нужно оформление двух страниц (главная страница и страница продукта, уникальные картинки или фото под каждую категорию товара-продукта )

- дизайн необходимо предоставить в формате psd (photoshop)  с разделением на объекты (если есть активные объекты - то в двух состояниях соответственно), все элементы должны быть подписаны разборчиво. 

6 лет назад
guest_1565590723532
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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