Необходимо реализовать аналог дизайна официального приложения App Store - https://www.apple.com/ru/ios/app-store/ , будет использоваться для веб сайта. Мы предоставим вам список страниц и информацию по расположению тех или иных элементов на странице. Нужна версия как под ...
Дизайн интернет-магазина
Разработать адаптивный дизайн сайта (направление: оптовая и розничная торговля электротехникой) на основе прототипа (ссылка).
Важно: требуется думающий ux-дизайнер c опытом в e-commerce.
В заявке указать:
- Стоимость;
- Примерный срок выполнения;
Выбранный исполнитель
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