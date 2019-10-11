username0001

Кроссбраузерная адаптивная верстка (адаптив нужно будет обсудить отдельно). Макеты в psd. 41 страница, половина однотипных. От исполнителя: - Быть на связи в рабочее время и не пропадать; - Сообщать ...
HTML-верстка1 исполнитель
Завершен
5 лет назад
Кроссбраузерная адаптивная верстка (адаптив нужно будет обсудить отдельно). Макеты в psd. 41 страница, половина однотипных. От исполнителя: - Быть на связи в рабочее время и не пропадать; - Сообщать ...
Разработать адаптивный дизайн сайта (направление: оптовая и розничная торговля электротехникой) на основе прототипа (ссылка). Важно: требуется думающий ux-дизайнер c опытом в e-commerce. В заявке указать: Стоимость;Примерный срок выполнения;