username0001

Справился с задачей на 5+ Профессионализм, ответственный подход к проекту, высокая скорость работы, все сроки соблюдены и учтены все требования (хотя некоторые требования менялись уже по ходу работы). Все правки делал можно сказать моментально. Коммуникация на высшем уровне - постоянно на связи, подскажет, как лучше, поймет ваши "хотелки" с полуслова. Подозреваю, что может читать мысли заказчика, так что тут осторожнее. Как результат - качественная адаптивная верстка. Будем обращаться еще. Очень рекомендую!