username0001

Артур username0001

 
35 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$350
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Верстка, интернет-магазин

    Кроссбраузерная адаптивная верстка (адаптив нужно будет обсудить отдельно). Макеты в psd. 41 страница, половина однотипных. От исполнителя: - Быть на связи в рабочее время и не пропадать; - Сообщать ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина

    Разработать адаптивный дизайн сайта (направление: оптовая и розничная торговля электротехникой) на основе прототипа (ссылка). Важно: требуется думающий ux-дизайнер c опытом в e-commerce. В заявке указать: Стоимость;Примерный срок выполнения;

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

yuri_tsymbal
Юрий 
23 года
6 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$350
10 баллов
5 лет назад
Верстка, интернет-магазин
Отличный опыт работы. Приятно сотрудничать с понимающим человеком. Очень понравился режим работы - в темпе без задержек. В итоге, получил отличный опыт. Очень буду рад дальнейшему сотрудничеству. Спасибо Вам за доверие и успехов в проекте!
Справился с задачей на 5+ Профессионализм, ответственный подход к проекту, высокая скорость работы, все сроки соблюдены и учтены все требования (хотя некоторые требования менялись уже по ходу работы). Все правки делал можно сказать моментально. Коммуникация на высшем уровне - постоянно на связи, подскажет, как лучше, поймет ваши "хотелки" с полуслова. Подозреваю, что может читать мысли заказчика, так что тут осторожнее. Как результат - качественная адаптивная верстка. Будем обращаться еще. Очень рекомендую!
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