Дизайн + верстка одной страницы на ворд пресс

Доброго дня всем!

Есть работа - переделать одну из страниц на действующем сайте.

Word press

На нее идет трафик - поэтому работу нужно сделать быстро, качественно и со все возможной адаптацией под мобильные устройства разного диаметра.

Тематика: Сервисный центр по ремонту телевизоров

По сути делаем новую посадочную страницу - с отличным прорисованным дизайном. Основной акцент ставим на мобильную версию страницы

Сама страница будет не большой

Есть тех задание, можете ознакомится и задать вопросы

Всем большое спасибо,

сайт, на котором нужно переделать страницу

весь-ремонт-тут.kz/tv