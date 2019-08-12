Коммерческое предложение - дизайн

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок444 просмотра

Добрый день, 

нужно сделать дизайн ком. предложения 

во вложение, пример КП конкурентов 

вся инфа будет та же, нужно сделать только СОЧНОЕ оформление

моя группа https://vk.com/osteklenie_balkona_s

цвета - черный и красный

6 лет назад
naengine_del
Евгений 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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