Разработать адаптивный дизайн сайта (направление: оптовая и розничная торговля электротехникой) на основе прототипа (ссылка). Важно: требуется думающий ux-дизайнер c опытом в e-commerce. В заявке указать: Стоимость;Примерный срок выполнения;
Провести технический аудит дизайна WEB страницы
Интересное задание для WEB дизайнеров!)
Нужно оценить работу начинающего творца и дать обратную связь с пояснениями - что улучшить, на что обратить внимание и тд, исходя из вашего опыта. Возможные форматы - разговор по скайп с разбором работы. Либо в письменной форме - не менее 2х страниц.
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