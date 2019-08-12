Провести технический аудит дизайна WEB страницы

Интересное задание для WEB дизайнеров!)

Нужно оценить работу начинающего творца и дать обратную связь с пояснениями - что улучшить, на что обратить внимание и тд, исходя из вашего опыта. Возможные форматы - разговор по скайп с разбором работы. Либо в письменной форме - не менее 2х страниц.