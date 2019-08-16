Отрисовать уже готовый лендинг

Есть уже готовый лендинг на 3 экрана. Нужно его отрисовать красиво, оставив плюс-минус тот же контент.

Кроме видимой части нужно ещё задизайнить форму заявки (попап) и показать как будет выглядеть мобильная версия.

Ссылку на готовый лендинг скину выбранному исполнителю.

Пожалуйста, сразу указывайте сроки и стоимость работы. В заявках также укажите явные ссылки на свои работы в этой тематике.