Разработать адаптивный дизайн сайта (направление: оптовая и розничная торговля электротехникой) на основе прототипа (ссылка). Важно: требуется думающий ux-дизайнер c опытом в e-commerce. В заявке указать: Стоимость;Примерный срок выполнения;
Веб сайт для Компании по перевозке домов и офисов
мне необходим дизайн веб-сайта для моей мувинговой компании на базе WIX
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