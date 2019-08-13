Дизайн Сайта Криптовалютной тематики

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт31 заявка330 просмотров

Для выполнения дизайна, предпочтителен исполнитель имеющий общие понятия в криптовалютной сфере

Необходимо: 

Создание Лендинга (главной страницы, она же продающая станица сайта)

Логотип

3-4 внутренние страницы сайта

3-4 модельки (всплывающие окна)

Нужен будет проект в духе доджкоинов, с изюминкой(нужен талант), в стиле мема шиба

более подробно при общении в Телеграме

6 лет назад
LordTop
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров