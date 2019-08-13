Необходим дизайн адаптивного сайта. Тема - похоронные услуги.
Дизайн Сайта Криптовалютной тематики
Для выполнения дизайна, предпочтителен исполнитель имеющий общие понятия в криптовалютной сфере
Необходимо:
Создание Лендинга (главной страницы, она же продающая станица сайта)
Логотип
3-4 внутренние страницы сайта
3-4 модельки (всплывающие окна)
Нужен будет проект в духе доджкоинов, с изюминкой(нужен талант), в стиле мема шиба
более подробно при общении в Телеграме
Заявки фрилансеров
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