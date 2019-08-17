Корректировка дизайна хостинга

В связи со сменой концепции хостинга, необходимо подправить текущий дизайн главной страницы.

Сейчас используются обычные тарифы, будет 3 безлимитных тарифа: 1, 3 сайта, бесконечно сайтов, остальные параметры у всех тарифов - безлимит.

Страницу не нужно перерисовывать, необходимо подправить текущий шаблон в PSD.

1. Заменить "интерактивный" выбор товара (первый блок на главной) на что-то близкое по духу новому названию хостинга. Блок может быть изображением, блоком текста с изображением или анимацией, посвященной безлимитному хостингу (освобождение от ограничений итп).

2. В данный момент преобладает зеленая цветовая гамма. Подобрать другие цвета. Особых предпочтений нет, только не фиолетовый/сиреневый.

3. Заменить элементы соответствующие старому названию (например, ростки в тарифах) под новую концепцию.

Нынешний дизайн: https://spring.hosting/ . Новое имя: unlimited.space.

Шаблон PSD текущего дизайна предоставим.