Корректировка дизайна хостинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок486 просмотров

В связи со сменой концепции хостинга, необходимо подправить текущий дизайн главной страницы.

Сейчас используются обычные тарифы, будет 3 безлимитных тарифа: 1, 3 сайта, бесконечно сайтов, остальные параметры у всех тарифов - безлимит.

Страницу не нужно перерисовывать, необходимо подправить текущий шаблон в PSD.

1. Заменить "интерактивный" выбор товара (первый блок на главной) на что-то близкое по духу новому названию хостинга. Блок может быть изображением, блоком текста с изображением или анимацией, посвященной безлимитному хостингу (освобождение от ограничений итп).

2. В данный момент преобладает зеленая цветовая гамма. Подобрать другие цвета. Особых предпочтений нет, только не фиолетовый/сиреневый.

3. Заменить элементы соответствующие старому названию (например, ростки в тарифах) под новую концепцию.

Нынешний дизайн: https://spring.hosting/ . Новое имя: unlimited.space

Шаблон PSD текущего дизайна предоставим.

6 лет назад
MSergW
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nikitachirkun
Никита 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$25
2 дня
Никита очень приятно удивил ценой и качеством выполнения заказа, а также сроком выполнения - все необходимые правки, а также дополнительные "хотелки" были воплощены в течение одного дня! Отдельно стоит отметить, что человек всегда онлайн (связь держали через Телеграм), чем очень выгодно отличается на фоне вечно пропадающих исполнителей.
Приятно было работать с Сергеем, всегда на связи, так что правки вносились максимально быстро, отдельное спасибо за оплату на Я.Д., надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

nikitachirkun
Никита 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад