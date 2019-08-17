Необходим дизайн адаптивного сайта. Тема - похоронные услуги.
Корректировка дизайна хостинга
В связи со сменой концепции хостинга, необходимо подправить текущий дизайн главной страницы.
Сейчас используются обычные тарифы, будет 3 безлимитных тарифа: 1, 3 сайта, бесконечно сайтов, остальные параметры у всех тарифов - безлимит.
Страницу не нужно перерисовывать, необходимо подправить текущий шаблон в PSD.
1. Заменить "интерактивный" выбор товара (первый блок на главной) на что-то близкое по духу новому названию хостинга. Блок может быть изображением, блоком текста с изображением или анимацией, посвященной безлимитному хостингу (освобождение от ограничений итп).
2. В данный момент преобладает зеленая цветовая гамма. Подобрать другие цвета. Особых предпочтений нет, только не фиолетовый/сиреневый.
3. Заменить элементы соответствующие старому названию (например, ростки в тарифах) под новую концепцию.
Нынешний дизайн: https://spring.hosting/ . Новое имя: unlimited.space.
Шаблон PSD текущего дизайна предоставим.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $150
Для выполнения дизайна, предпочтителен исполнитель имеющий общие понятия в криптовалютной сфере Необходимо: Создание Лендинга (главной страницы, она же продающая станица сайта) Логотип 3-4 внутренние страницы сайта 3-4 модельки (всплывающие окна) ...Дизайн сайтов31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо выполнить дизайн слайдера по ТЗ.Завершен6 лет назад
- $19
Сайт уже есть http://mtp.ru.host1416179.serv7.hostland.pro/ Нужно в figma нарисовать его дизайн (как есть, 1в1). Прошу прочитать строчки выше внимательно). Утверждать дизайн не надо. Сайт уже выглядит так как он выглядит. Нужно это ...Завершен6 лет назад
- $16
Дизайн проект в figma https://www.figma.com/file/jbtEAoxOK9qzUawHMrsEE7/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0?node-id=0%3A1Необходимо сверстатьДоп. требования во вложенииopencart 3Завершен6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо сделать дизайн страницы сайта. Описание задания находится здесь https://docs.google.com/document/d/1P0DqX34gZ8bLOmsIiQEsxkXS5kzNCVr6kE2jDMwb4zU/edit?usp=sharing Спасибо.Завершен6 лет назад
Нужен редизайн сайта zaycev-net.ru В светлых тонах, можно тмный со светлым. Понравившиеся сайты: https://muzulya.ru https://zvukons.ru https://muzpanda.com https://muzhubs.ru https://muzlo.meДизайн сайтов40 заявокЗакрыт6 лет назад
Интересное задание для WEB дизайнеров!) Нужно оценить работу начинающего творца и дать обратную связь с пояснениями - что улучшить, на что обратить внимание и тд, исходя из вашего опыта. Возможные форматы - разговор по ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $30
Есть уже готовый лендинг на 3 экрана. Нужно его отрисовать красиво, оставив плюс-минус тот же контент. Кроме видимой части нужно ещё задизайнить форму заявки (попап) и показать как будет выглядеть мобильная версия. ...Завершен6 лет назад
мне необходим дизайн веб-сайта для моей мувинговой компании на базе WIXДизайн сайтов21 заявкаЗакрыт6 лет назад