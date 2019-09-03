Есть готовый сайт. Нужно сделать его дизайн главной в figma

Сайт уже есть http://mtp.ru.host1416179.serv7.hostland.pro/

Нужно в figma нарисовать его дизайн (как есть, 1в1).

Прошу прочитать строчки выше внимательно). Утверждать дизайн не надо. Сайт уже выглядит так как он выглядит. Нужно это нарисовать. (то есть задача обратная, обычно наоборот делается).