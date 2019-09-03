Есть готовый сайт. Нужно сделать его дизайн главной в figma

$19
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок314 просмотров

Сайт уже есть http://mtp.ru.host1416179.serv7.hostland.pro/

Нужно в figma нарисовать его дизайн (как есть, 1в1).

Прошу прочитать строчки выше внимательно). Утверждать дизайн не надо. Сайт уже выглядит так как он выглядит. Нужно это нарисовать. (то есть задача обратная, обычно наоборот делается).

Figma
6 лет назад
ufalabadv
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов

Выбранный исполнитель

Karina_Serikova
Карина 
32 года
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
6 лет назад
$25
2 дня
Все сделано быстро и качественно
Интересная задача и оплата своевременно! Рекомендую заказчика!

Заявки фрилансеров

Karina_Serikova
Карина 
32 года
9 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
6 лет назад

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