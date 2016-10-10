Karina_Serikova

Карина Karina_Serikova

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 дней назад
🚀 Експерт в UX/UI Дизайні з 5+ роками досвіду

На зв'язку Карина і я є досвідченим UX/UI дизайнером із понад 5 роками робочого досвіду. 

Моя місія - створювати продукти, які не лише вражають зовнішнім виглядом, але й максимально зручні та ефективні для користувачів.

🛠️ Навички та Інструменти:

  • Досвід роботи з Figma, включаючи розробку прототипів та спільну роботу в реальному часі.

  • Глибокі знання та розуміння принципів дизайну та взаємодії.

  • Високий рівень креативності та вміння втілювати ідеї в життя.

📂 Портфоліо: https://www.behance.net/danilchenko_karyna

💡 Підхід до Роботи: Моє завдання - не просто створювати дизайн, але і розуміти потреби користувачів та максимізувати їхню задоволеність від продукту. Я вірю в колективну роботу та відкритий обмін ідеями для досягнення оптимального результату.

💬 Готовий до Співпраці: Відкритий до нових викликів та проектів. Маю гнучкий графік та готовий взятися за ваш проєкт.

📧 Зв'язок: Запрошую вас зв'язатися зі мною для обговорення вашого проекту чи просто для обміну ідеями. Разом ми можемо створити щось неймовірне!

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Отзывы заказчиков

inmillioner
Денис 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$12
10 баллов
5 лет назад
Сделать дизайн заглушки для сайта.
Спасибо, Карина.
Задача мной не была выполнена из-за отсутствия коммуникаций с заказчиком.
Ответный отзыв
ufalabadv
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов
$25
10 баллов
6 лет назад
Есть готовый сайт. Нужно сделать его дизайн главной в figma
Figma
Все сделано быстро и качественно
Интересная задача и оплата своевременно! Рекомендую заказчика!
Ответный отзыв
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Простой дизайн одностраничника
Хороший начинающий дизайнер. Есть хороший потенциал.
Хороший заказчик, уравновешенный. Своевременная оплата. В целом нареканий нет. Буду рада сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв