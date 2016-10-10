На зв'язку Карина і я є досвідченим UX/UI дизайнером із понад 5 роками робочого досвіду.
Моя місія - створювати продукти, які не лише вражають зовнішнім виглядом, але й максимально зручні та ефективні для користувачів.
🛠️ Навички та Інструменти:
Досвід роботи з Figma, включаючи розробку прототипів та спільну роботу в реальному часі.
Глибокі знання та розуміння принципів дизайну та взаємодії.
Високий рівень креативності та вміння втілювати ідеї в життя.
📂 Портфоліо: https://www.behance.net/danilchenko_karyna
💡 Підхід до Роботи: Моє завдання - не просто створювати дизайн, але і розуміти потреби користувачів та максимізувати їхню задоволеність від продукту. Я вірю в колективну роботу та відкритий обмін ідеями для досягнення оптимального результату.
💬 Готовий до Співпраці: Відкритий до нових викликів та проектів. Маю гнучкий графік та готовий взятися за ваш проєкт.
📧 Зв'язок: Запрошую вас зв'язатися зі мною для обговорення вашого проекту чи просто для обміну ідеями. Разом ми можемо створити щось неймовірне!
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