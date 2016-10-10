🚀 Експерт в UX/UI Дизайні з 5+ роками досвіду

На зв'язку Карина і я є досвідченим UX/UI дизайнером із понад 5 роками робочого досвіду.

Моя місія - створювати продукти, які не лише вражають зовнішнім виглядом, але й максимально зручні та ефективні для користувачів.

🛠️ Навички та Інструменти:

Досвід роботи з Figma, включаючи розробку прототипів та спільну роботу в реальному часі.

Глибокі знання та розуміння принципів дизайну та взаємодії.

Високий рівень креативності та вміння втілювати ідеї в життя.

📂 Портфоліо: https://www.behance.net/danilchenko_karyna

💡 Підхід до Роботи: Моє завдання - не просто створювати дизайн, але і розуміти потреби користувачів та максимізувати їхню задоволеність від продукту. Я вірю в колективну роботу та відкритий обмін ідеями для досягнення оптимального результату.

💬 Готовий до Співпраці: Відкритий до нових викликів та проектів. Маю гнучкий графік та готовий взятися за ваш проєкт.

📧 Зв'язок: Запрошую вас зв'язатися зі мною для обговорення вашого проекту чи просто для обміну ідеями. Разом ми можемо створити щось неймовірне!