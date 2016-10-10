Простой дизайн одностраничника

Дизайн сайтовЗавершен58 заявок383 просмотра
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Нужно рисовать простые одностраничники. Работа простая,подойдет даже начинающим. Пишите ваши цены за 1 час работы. Либо примерные цены.

7 лет назад
sliak
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Karina_Serikova
Карина 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 дня назад
7 лет назад
$20
3 дня
Хороший начинающий дизайнер. Есть хороший потенциал.
Хороший заказчик, уравновешенный. Своевременная оплата. В целом нареканий нет. Буду рада сотрудничать в дальнейшем.