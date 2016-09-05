Редизайн сайта.Дизайн, Верстка, оптимизация под продвижение.

Требуется выполнить редизайн сайта http://avtoximchistka.ru/ .

Разработать современный дизайн, можно предложить готовый шаблон на известном движке,

Текст на страницы , пункты меню и структуру опишу, от Вас дизайн, верстка и оптимизация под продвижение.

Основная задача сделать современный дизайн и оптимизировать сайт под продвижение в поисковых системах.