Разработка адаптивного битрикс-шаблона для сайта

Требуется разработка и внедрение адаптивного битрикс-шаблона с поддержкой композита для сайта http://kotonay.ru с сохранением логики сайта, всех основных элементов и адресов страниц с контентом.

Необходимо, чтобы также в шаблоне была внедрена микроразметка Schema.org и OpenGraph.

Сайт построен на Bitrix, установлена последняя версия.

Выслушаем ваши предложения с ценами. И обязательно порфтолио (с шаблонами для Битрикс).

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Ветеринарная клиника Котонай http://kotonay.ru