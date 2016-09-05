Разработка адаптивного битрикс-шаблона для сайта

Здравствуйте, уважаемые исполнители. Нужно разработать дизайн на основе прототипов. Компания в сфере услуг (предоставления услуг). Есть ряд сайтов которые симпатичны, нужен человек которому выгружу всё что я вижу и как вижу , обсудить и постепенно рисовать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка и внедрение адаптивного битрикс-шаблона с поддержкой композита для сайта http://kotonay.ru с сохранением логики сайта, всех основных элементов и адресов страниц с контентом.
Необходимо, чтобы также в шаблоне была внедрена микроразметка Schema.org и OpenGraph.
Сайт построен на Bitrix, установлена последняя версия.
Выслушаем ваши предложения с ценами. И обязательно порфтолио (с шаблонами для Битрикс).
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Ветеринарная клиника Котонай http://kotonay.ru
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