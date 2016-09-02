Нарисовать 1 страницу с контактами

Дизайн сайтовЗакрыт26 заявок235 просмотров
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Для туристической компании необходимо нарисовать страницу с контактами.

Страница должна содержать:

1) Фото офиса с наружи и с внутри. (максимум 6 шт)

2) Адрес офиса/ телефона/ майл

3) Карта проезда к офису

4) Фото персонала с должностями и их контактами

Пожалуйста, указывайте в откликах примеры работ из портфолио, примерные сроки и цены, а также контактную информацию.

7 лет назад
bttravel
49 летМолдова
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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