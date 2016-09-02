Несложная работа для дизайнера

Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок269 просмотров
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Сделать 1-2-3 слайда для сайта.

Подправить иконку соц. сетей под стилистику сайта.

Сайт скину в личку, исходники фото в большом количестве есть у меня.

7 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
34 отзыва(-1)
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