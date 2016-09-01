Нужно сделать редизайн страниц

Нужно сделать мелкие доработки в дизайне на сайте http://fishingday.org 1 - Убрать обводку звездочек, пример в прикрепленном файле 2 - адаптивное меню на меленьких экранах должно быть по умолчанию закрыто, пример в прикрепленном файле