Редизайн интернет-магазина на opencart

Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок183 просмотра
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Нужно сделать современный конкурентоспособный редизайн интернет-магазина на opencart, который будет включать  в себя разработку логотипа, нескольких баннеров, новых кнопок, шрифтов и тд.

OpenCart
7 лет назад
smash777
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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