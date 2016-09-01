Добрый день, необходимо отрисовать лендинг по мокапу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать современный конкурентоспособный редизайн интернет-магазина на opencart, который будет включать в себя разработку логотипа, нескольких баннеров, новых кнопок, шрифтов и тд.
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