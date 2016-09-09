Дизайн лендинга

Нужно разработать дизайн главной страницы сайта по готовому прототипу. Больше информации, а также материал – в личной переписке. Укажите в ответе цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, необходимо отрисовать лендинг по мокапу.
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