Прикрутить новый сверстанный дизайн на мой движок (поменять старый дизайн.) Если есть время и возможность его перебрать почистить и т д,
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
изменить дизайн формы amocrm и подключить переадресацию .
Имеется форма amocrm.
Нужно:
1. Поменять дизайн формы.
2. Настроить её так, чтобы данные уходили в amocrm, а затем происходил редирект на thank you page.
3. Встроить её в лэндинг на место кнопок "Начать обучение бесплатно" и в шапку лэндинга.
Код формы:https://www.dropbox.com/s/mjss9kgnuenmwg6/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20amo%20crm.txt?dl=0
Лэндинг: http://mwtraining.ru/masterclass/
Дизайн новой формы, адрес страницы благодарности и архив лэндинга будут высланы исполнителю.
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