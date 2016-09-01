изменить дизайн формы amocrm и подключить переадресацию .

Имеется форма amocrm.

Нужно:

1. Поменять дизайн формы.

2. Настроить её так, чтобы данные уходили в amocrm, а затем происходил редирект на thank you page.

3. Встроить её в лэндинг на место кнопок "Начать обучение бесплатно" и в шапку лэндинга.

Код формы:https://www.dropbox.com/s/mjss9kgnuenmwg6/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20amo%20crm.txt?dl=0

Лэндинг: http://mwtraining.ru/masterclass/

Дизайн новой формы, адрес страницы благодарности и архив лэндинга будут высланы исполнителю.