Дизайн сайта (2 варианта) СРОЧНО.

Дизайн сайтовЗавершен29 заявок287 просмотров
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Нужно 2 варианта простого дизайна. Общая идея имеется, необходимо красиво оформить все в фотошопе.

СРОЧНО.

Дизайн сайта
7 лет назад
guest_14727217716358
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
mikenovo
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Значит, оставляю отзыв (положительный) о mikenovo. Заказывал дизайн сайта, и он все сделал быстро и легко. НЕ надо было постоянно дёргать и напоминать, выискивать в почте или в пучине интернетов (или куда там обычно могут пропасть дизайнеры), а просто человек взялся и делал (а не так, как это иногда бывает) и хорошо сделал. Да, оказывается так бывает. Причем то, на что другие брали 2-3 дня он сделал за 1 день (у меня был срочный заказ) и по нормальной цене. Хотите результат себе нормальный - рекомендую.
Благодарю за сотрудничество. Отличный заказчик - рекомендую всем. Всё понимает, отлично ведет диалог.
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