Дизайн сайта (2 варианта) СРОЧНО.

Значит, оставляю отзыв (положительный) о mikenovo. Заказывал дизайн сайта, и он все сделал быстро и легко. НЕ надо было постоянно дёргать и напоминать, выискивать в почте или в пучине интернетов (или куда там обычно могут пропасть дизайнеры), а просто человек взялся и делал (а не так, как это иногда бывает) и хорошо сделал. Да, оказывается так бывает. Причем то, на что другие брали 2-3 дня он сделал за 1 день (у меня был срочный заказ) и по нормальной цене. Хотите результат себе нормальный - рекомендую.