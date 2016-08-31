Дизайн игрового сайта

$800
Дизайн сайтовЗакрыт31 заявка387 просмотров
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Необходимо разработать макет игрового (гемблинг) сайта связанного с играми CS:GO и Dota2.

Всего 7 страниц: 3 страницы игр, промо, личный кабинет, рейтинг игроков, магазин.

ТЗ, примеры сайтов, небольшое проектирование в axure отправим потенциальному исполнителю.

7 лет назад
Steel-Gamers
Никита 
27 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад