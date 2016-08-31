Дизайн игрового сайта

есть сайт: сюдака.рф задача: оформить группы в ВК, FB, Twitter, Insta отрисовать логотип по нашему образцу. У нас уже есть лого, надо его просто отрисовать. вот набросок логотипа
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать макет игрового (гемблинг) сайта связанного с играми CS:GO и Dota2.
Всего 7 страниц: 3 страницы игр, промо, личный кабинет, рейтинг игроков, магазин.
ТЗ, примеры сайтов, небольшое проектирование в axure отправим потенциальному исполнителю.
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