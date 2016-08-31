Дизайн интернет-магазина медицинских товаров

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка147 просмотров
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Необходимо разработать комплект макетов для интернет-магазина "Аллорто" с сохранением существующего функционала.

1. Модульная сетка.

2. Аутентичный набор цветов.

3. Шрифт без засечек.

На выходе: комплект макетов в PSD послойно.

7 лет назад
fiqus
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
bakalev
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
7 лет назад
$130
4 дня
Рекомендую исполнителя как ответственного профессионала. Все сроки соблюдены. Дизайнеру Андрею удалось "попасть в точку". Все пожелания и правки были выполнены охотно и оперативно.
Рекомендую Александра как хорошего заказчика. Сотрудничеством очень доволен, человек всегда на связи и оперативно решаются вопросы. Спасибо за заказ, всегда рад с вами поработать)
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