Создание картинки на сайт

Здравствуйте, Нужно нарисовать дизайн шаблона для рассылки. Пример во вложении. Вот так как на примере так и нужно разместить все элементы, от вас требуется только нарисовать новую шапку, поменять цвета фона и рамки. Жду ваши предложения. С ув., Вячеслав