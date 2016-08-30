Создание картинки на сайт

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок218 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Коллеги есть сайт - system-admins.ru

необходимо сделать его аналог - лэндинг на англ аудиторию. 

необходима красивая картинка , которую потом сверстаем. Прошу писать СРОКИ И ЦЕНУ .

спасибо!

7 лет назад
vik_kr
Виктор 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн для разделов (строительные материалы)

    Необходимо придумать каждому разделу свои индивидуальный дизайн под строительный материал  и вставить туда красивые фотографии, соответствующие материалу строительному. В основном  фотографии предоставим мы, но будет необходимость какую то часть искать в интернете. Пример дизайна, что бы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Редизайн внешнего вида купон-сайта (дизайн+верстка) + PHP scripts прав

    Необходимо выполнить редизайн имеющегося сайта с купонами в тренды 2016 года(материал дизайн). С дальнейшей версткой и натягиванием на старый движок сайта. Примеры конкурентов откуда брать вдохновение уже есть. Надо взять лучшее и скомпоновать в новый ...

    PHP
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо разработать адаптивный дизайн сайта религиозной организации

    $350

    Предпочтительная общая стилистика - material design. В оформлении дизайна предпочтительно использовать оттоманские орнаменты и арабеску. По запросу в личку вышлю Тех. задание - бриф. Необходимо разработать новый дизайн отвечающий современным требованиям и веб-стандартам. Сайт должен поддерживать Адаптивный режим, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн, консалтинг, аутсорсинг, финансы

    Нужен простой дизайн, но со вкусом. Размещение элементов и цветовая гамма на выбор исполнителя. По цветовой гамме пожелания: полутона + золотые и бордовые элементы. Желательно использование awesome шрифтов, там где это уместно. На выходе нужен psd в слоях, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен дизайн шаблона для рассылки писем

    Здравствуйте, Нужно нарисовать дизайн шаблона для рассылки. Пример во вложении. Вот так как на примере так и нужно разместить все элементы, от вас требуется только нарисовать новую шапку, поменять цвета фона и рамки. Жду ваши предложения. С ув., Вячеслав

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Необходимо нарисовать дизайн лендинга

    $40

    Необходимо нарисовать дизайн лендинга по тематике "Детские спортивные комплексы".  Сроки: до "02" сентября 2016г., 09:00 по Мск. времени.  Стоимость: 2500 руб.  Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали по тематикам: "Детские спортивные комплексы", "Детские игрушки", "Спортивные комплексы".  Прикрепляйте примеры ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Шапка для сайта внести правки

    Есть готовая картинка шапки. Я сам набросал. нужно ее подровнять. убрать зазоры в пикселях. подправить шрифты, чтобы было в гармониии с сайтом. Сама шапка в приложении. Псдешник скину. 500р.  и развернутый отзыв

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн web-сайта кондитетрской

    $800

    Добрый день, уважаемые фрилансеры!   Необходимо нарисовать дизайн сайта кондитерской.  Выбор кандидатов будет проводится по работам в портфолио. Три-шесть работ, которые Вы считаете лучшими, чтобы быть выбранным (будет классно, если имеются работы в смежных областях).

    Дизайн сайтов44 заявки
    Закрыт
    7 лет назад