Дизайн для разделов (строительные материалы)

Необходимо придумать каждому разделу свои индивидуальный дизайн под строительный материал и вставить туда красивые фотографии, соответствующие материалу строительному. В основном фотографии предоставим мы, но будет необходимость какую то часть искать в интернете. Пример дизайна, что бы мы хотели видеть примерно как в этом сайте:

https://www.technodom.kz/catalog/led_televizory/p/34566

https://www.technodom.kz/catalog/notebooks/p/35168

https://www.technodom.kz/catalog/fotoapparaty_zerkalnye/p/32421

https://www.technodom.kz/catalog/smartphones/p/34258

Как Вы заметиликаждая бытовая техника имеет свой собственный дизайн, но дизайн в основном

состоит в качественных картинках и надпись на ней.

Сейчас сайтнаходится в таком виде, вот ссылка: SM12.kz. Работу видим в таком формате: Мы предоставляем обработанные фотографии идоработанный текст. И уже на Вашу усмотрение Вы делаете дизайн для каждого

материла (раздела) и отправляет на утверждения.

Напишите,пожалуйста, сколько будет стоить примерна обработка одного раздела (материала). Таких разделов будет примерно больше 30.

Спасибо большое,

Сырым