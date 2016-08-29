Необходимо нарисовать дизайн лендинга

Есть готовая картинка шапки. Я сам набросал. нужно ее подровнять. убрать зазоры в пикселях. подправить шрифты, чтобы было в гармониии с сайтом. Сама шапка в приложении. Псдешник скину. 500р. и развернутый отзыв