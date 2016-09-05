Разработать дизайн лендинга

Создать Landing Page Тема: Детские часы Количество экранов от 5 до 9 1) Анализ ЦА 2) портотип лендинга 3) дизайн экранов 4) копирайтинг для экранов 5) Устанавливаем форму заказа, (форма заказа предоставляется в виде ссылки, она должна работать на самом лендинге) 6) Вверху ...