Игорь Ковалевич KavaljokKavaljok
33 годаБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайн сайтов и мобильных приложений
Здравствуйте!
Я Игорь и я UX/UI Designer) Занимаюсь фрилансом 3 года. Есть постоянные клиенты, но всегда рад сотрудничеству и с новыми, you are welcome). Развиваюсь в своей профессии, не люблю останавливаться на месте. Знаю, что такое сетка и как ее использовать)...Создаю сайты для ЛЮДЕЙ)
Мое портфолио размещается как здесь, так и здесь
Контактные данные:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @kavaljok
- Scype: Ihar Kavalevich
- и через сайт
Всегда на связи, всегда отвечу!
Действие аккаунта приостановлено!
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$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Портфолио
- Лендинг HealthFood208 просмотров
- Концепция дизайна интернет-магазина194 просмотра
- Лендинг для компании LogiArt420 просмотров
- Редизайн веб-сайта компании "СпецСинтез"388 просмотров
- Дизайн веб-сайта клиники "Скорая помощь"352 просмотра
- Дизайн веб-сайта итальянского ресторана258 просмотров
- Сайт путешествий "Сами с Усами"448 просмотров
- Сайт Адвокатинфо613 просмотров
- Landing Page BossForever560 просмотров
- Landing Page на тему инвестиций801 просмотр
Отзывы заказчиков
$18
10 баллов
5 лет назад
Задание выполнено качественно и в указанный срок
Ответный отзыв
Приятный заказчик, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
$18
10 баллов
5 лет назад
Поставленная задача выполнена на все 100 правки и пожелания реализованы все быстро и красиво рекомендую Игоря, как хорошего фрилансера
Ответный отзыв
С Евгением приятно работать. Задачи ставит ясно, знает, чего хочет) Рекомендую к сотрудничеству!
$50
10 баллов
5 лет назад
Результатом сотрудничества довольны! Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, ответственный. Оплата своевременная, постоянно на связи. Рекомендую!
$20
10 баллов
5 лет назад
Очень доволен работой.Всем рекомендую
Ответный отзыв
Заказчик составил хорошее ТЗ, правильно поставил задачу. Оплата своевременная, рекомендую!
$45
10 баллов
5 лет назад
Понравилось работать с Игорем. Качество результата радует, сроки соблюдены. С удовольствием буду приглашать его и на другие проекты.
Ответный отзыв
С Евгением было приятно работать. Вежливый человек, ставит задачи корректно, быстро отвечает. Рекомендую!
Дизайн сайтов
16 отзывов
$7/час
от $56от 8 часов
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