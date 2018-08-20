Kavaljok

Игорь Ковалевич Kavaljok

 
33 годаБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайн сайтов и мобильных приложений

Здравствуйте!

Я Игорь и я UX/UI Designer) Занимаюсь  фрилансом 3 года. Есть постоянные клиенты, но всегда рад сотрудничеству и с новыми, you are welcome). Развиваюсь в своей профессии, не люблю останавливаться на месте. Знаю, что такое сетка и как ее использовать)...Создаю сайты для ЛЮДЕЙ)

Мое портфолио размещается как здесь, так и здесь

Контактные данные:

Всегда на связи, всегда отвечу! 

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_1493977429166
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$18
10 баллов
5 лет назад
Подготовить прайс лист, 2 страницы
Задание выполнено качественно и в указанный срок
Приятный заказчик, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
$18
10 баллов
5 лет назад
Два блока на лендинг мастер класса
Поставленная задача выполнена на все 100 правки и пожелания реализованы все быстро и красиво рекомендую Игоря, как хорошего фрилансера
С Евгением приятно работать. Задачи ставит ясно, знает, чего хочет) Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
sholex
39 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Нарисовать дополнительные блоки для сайта
Результатом сотрудничества довольны! Рекомендую.
Хороший заказчик, ответственный. Оплата своевременная, постоянно на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
guest_15132467831462
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Редактирование дизайна сайта
Очень доволен работой.Всем рекомендую
Заказчик составил хорошее ТЗ, правильно поставил задачу. Оплата своевременная, рекомендую!
Ответный отзыв
egenius
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$45
10 баллов
5 лет назад
Сделать дизайн сайта/лендинга
Понравилось работать с Игорем. Качество результата радует, сроки соблюдены. С удовольствием буду приглашать его и на другие проекты.
С Евгением было приятно работать. Вежливый человек, ставит задачи корректно, быстро отвечает. Рекомендую!
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
16 отзывов
$7/час
от $56от 8 часов
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