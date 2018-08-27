Нарисовать дополнительные блоки для сайта

Здравствуйте!

Для сайта концертного агентства необходимо добавить несколько новых блоков, от вас нужны макеты.

Подробное ТЗ смотрите во вложении.

Требования к исполнителю:

- наличие портфолио и отзывов на сайте

- внимательность, пунктуальность

В Вашей заявке обязательно оставляйте следующую информацию:

- оценку стоимости работ исходя из ТЗ + ваши расценки, чтобы понимать из чего формируется цена

- ссылку на портфолио

- примерные сроки