Нарисовать дополнительные блоки для сайта

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Завершен13 заявок267 просмотров

Здравствуйте!

Для сайта концертного агентства необходимо добавить несколько новых блоков, от вас нужны макеты.

Подробное ТЗ смотрите во вложении.

Требования к исполнителю:

- наличие портфолио и отзывов на сайте

- внимательность, пунктуальность

В Вашей заявке обязательно оставляйте следующую информацию:

- оценку стоимости работ исходя из ТЗ + ваши расценки, чтобы понимать из чего формируется цена

- ссылку на портфолио

- примерные сроки

7 лет назад
sholex
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Kavaljok
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$50
2 дня
Результатом сотрудничества довольны! Рекомендую.
Хороший заказчик, ответственный. Оплата своевременная, постоянно на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Kavaljok
34 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад