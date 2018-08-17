Поменять фоновую картинку

Нужно разработать дизайн для игрового магазина\портала Структура сайта (блоки, элементы и их расположение) вот тут https://clash-games.store/ Если вместе с Вами работает верстальщик, готовый натянуть Ваш дизайн на движок PrestaShop, то это огромный бонус ...