Поменять фоновую картинку

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок213 просмотров

надо заменить фоновую картинку в шапке

7 лет назад
makedonkos
Вячеслав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

AlexZaw
46 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Все отлично! Спасибо! Задача была выполнена и в срок!
Хороший заказчик, всегда на связи, оплату проводит своевременно

Заявки фрилансеров

AlexZaw
46 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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