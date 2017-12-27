AlexZaw

Александр AlexZaw

 
45 летРоссия/Томск
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

HTML, CSS/SCSS, JS, адаптивная, семантическая, кроссбраузерная верстка

JavascriptHTMLCSSSCSS
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Отзывы заказчиков
briolin
48 летСША
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Вставить в футер иконку с ссылкой на сайт через css
Классный исполнитель, работой доволен. Рекомендую.
Отличный заказчик, задача поставлена грамотно, оплата мгновенная, побольше бы таких клиентов!
Ответный отзыв
makedonkos
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Поменять фоновую картинку
Все отлично! Спасибо! Задача была выполнена и в срок!
Хороший заказчик, всегда на связи, оплату проводит своевременно
Ответный отзыв
Good-luck
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Верстка кнопки на сайт
Работа сделана оперативно и качественно, всегда на связи. Приятный и внимательный в общении человек. Весьма рекомендую, Александра!
Артем, отличный заказчик, дает подробное ТЗ, всегда на связи, быстрая оплата.
Ответный отзыв