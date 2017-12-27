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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
5 лет назад
Классный исполнитель, работой доволен. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, задача поставлена грамотно, оплата мгновенная, побольше бы таких клиентов!
$1
10 баллов
5 лет назад
Все отлично! Спасибо! Задача была выполнена и в срок!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, всегда на связи, оплату проводит своевременно
$5
10 баллов
6 лет назад
Работа сделана оперативно и качественно, всегда на связи. Приятный и внимательный в общении человек. Весьма рекомендую, Александра!
Ответный отзыв
Артем, отличный заказчик, дает подробное ТЗ, всегда на связи, быстрая оплата.