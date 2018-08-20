Вставить в футер иконку с ссылкой на сайт через css

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Завершен4 заявки166 просмотров

Добавить иконку linkedinа на сайт-визитку через css

CSS
7 лет назад
briolin
50 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexZaw
46 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Классный исполнитель, работой доволен. Рекомендую.
Отличный заказчик, задача поставлена грамотно, оплата мгновенная, побольше бы таких клиентов!

Заявки фрилансеров

AlexZaw
46 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад