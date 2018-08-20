Разметить картинку в SVG на области

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Закрыт3 заявки148 просмотров

Добрый день коллеги, есть картинка в JPG нужно разметить на ней области, подсвечивать эти области при наведнии и модальное окно по клику. 

Детали в ЛС.

7 лет назад
alex_kabanov
Александр 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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