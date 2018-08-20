1.Сделать регистрацию/ авторизацию 2.Сделатьпоиск товаров на сайте 3.Сделать корзину/оплату товаров по карте 4.Добавление/удаление/редактирование товаров через админку 5.Товары по акции и товары хит продаж находятся в каталоге и в категории акции/хит ...
Разметить картинку в SVG на области
Добрый день коллеги, есть картинка в JPG нужно разметить на ней области, подсвечивать эти области при наведнии и модальное окно по клику.
Детали в ЛС.
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