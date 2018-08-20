Разработать бота для WhatsApp

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки209 просмотров

Необходимо разработать бота для WhatsApp. с приветственным сообщением и дальнейшим общением в зависимости от выбранного сценария. Ссылка на пример бота для фейсбука (сделал очень примерную версию): https://chatfuel.com/bot/Детектор-лжи-паблик-476844899414908

7 лет назад
guest_15347587061801
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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