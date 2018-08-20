Необходимо внести ряд доработок в стандартный шаблон сайта магазина на Open Cart. Прилагается макет в формате PSD, с комментариями к каждой части доработки. Как сейчас выглядит сайт https://santehkeram.ru/ ...
Разработать бота для WhatsApp
Необходимо разработать бота для WhatsApp. с приветственным сообщением и дальнейшим общением в зависимости от выбранного сценария. Ссылка на пример бота для фейсбука (сделал очень примерную версию): https://chatfuel.com/bot/Детектор-лжи-паблик-476844899414908
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