Доработки на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка123 просмотра

Подробное задание:

https://docs.google.com/document/d/1FVnrFKhXHcmZqUcOu3Dq7hVsdXUej1pZwXCEkonAC0k/edit

Жду от вас цены

Joomla
7 лет назад
reatea
Руслан 
33 года
8 лет в сервисе
Был
20 дней назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров