Требуется внести исправления на сайте.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка134 просмотра

Выполнили анализ сайта, теперь требуется внести исправления. 

На сделан на worlpress. 

Анализ прилагается. Просим просмотреть и предоставить коммерческое предложение, с подробным описанием.

7 лет назад
comedy111
Дима 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров