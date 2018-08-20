Здравствуйте, товарищи фрилансеры. Необходим плагин для вордпресса добавляющий поля под записью в админской части предназначенные для загрузки мп3 файлов на сервер. Примерный вид, который мне бы хотелось видеть я прикрепил картинкой. Первым делом необходимо задать ...
Требуется внести исправления на сайте.
Выполнили анализ сайта, теперь требуется внести исправления.
На сделан на worlpress.
Анализ прилагается. Просим просмотреть и предоставить коммерческое предложение, с подробным описанием.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть JS калькулятор на основе его надо сделать на PHP (для проверки на серверной стороне). Детали кандидатам.Веб-программирование24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Устранение технических ошибок вебсайта Подробный технический аудит вебсайта Вашими силами не требуется! В качестве технического задания Вам будет выдан подробный Отчёт из Website Auditor (Link Assistance Enterprise). Отчёт может ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Добавить возможность загрузки файлов к комментариями через кнопку DLE 12.0. Загруженный файл должен автоматически подставлять изображение или файл в комментарий, должна быть возможность мульти-загрузки. Разумеется можно все сделать через стандартную кнопку - загрузки файлов, но тогда ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Т.з.1. Добавлять новости dle 13. Папка с исходными файлами(html txt) 3. Структура файлов для добавления новостей #title#Заголовок#title# #content#Все добавляется в короткую новость#content# #categories1#Главная ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. На сайте http://aschool.live-master.kz/ нужно исправить некоторые баги: 1. на мобильной версии именно на андроиде почему в графе возраст показываются цифры длинные. Фильтр работает через плагин. 2. на мобильной версии именно на андроиде при ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $230
Ищу в первую очередь надёжного работника на долгосрочное сотрудничетсво, для создания телеграм бота(скорее всего на php), необходим опыт работы с системой оплаты киви, сейчас у них очень жесткая политика, разработчик должен разбираться в тонкостях работы ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день нужно сделать ре-трансляцию онлайн аукциона (на свой сайт)Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется односторонняя интеграция каталога со Смартломбардом. Сайт на 1с-Битрикс. Выгрузка товаров на сайт с помощью API, распределение по филиалам и менеджерам. В Смартломбарде есть каталог товаров с филиалами, категориями, характеристиками товара, ценами, изображениями ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! После установки плагина AMP требуется добавление кнопки меню и кнопки заказа на страницу Сроки - 1 день Оплата - договорная.Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад