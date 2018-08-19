Мобильная версия сайта. Создать

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Закрытнет заявок120 просмотров

Добрый день!

После установки плагина AMP требуется добавление кнопки меню и кнопки заказа на страницу

Сроки - 1 день

Оплата - договорная.

7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров