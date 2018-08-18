Скрипт на Python для работы с Facebook

Скрипт(ы) должен(ны) уметь:

- выкачивать новости (указанное количество или все) из заданной группы в Facebook;

- загружать скачанную новость по идентификатору в свою группу в Facebook.

Формат хранения новостей на диске - в файловой системе:

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В папке новости должны размещаться: текст, заголовок, дата/время публикации, лайки, хэштеги (все это можно в одном файле xml или в разных - неважно), а также загруженные вложения в отдельных файлах.

GUI не нужен, скрипт должен будет запускаться из терминала. Например:

Для загрузки: download

Для публикации: upload