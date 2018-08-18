Необходимо помочь в выбором SSL сертификата. Настроить сертификат, настроить переезд на HTTPS и настроить редирект для правильной работы сайта ugonavto.net. Просьба указывать ориентировочные сроки выполнения. Максимальный бюджет 15 тысяч рублей
Скрипт на Python для работы с Facebook
Скрипт(ы) должен(ны) уметь:
- выкачивать новости (указанное количество или все) из заданной группы в Facebook;
- загружать скачанную новость по идентификатору в свою группу в Facebook.
Формат хранения новостей на диске - в файловой системе:
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В папке новости должны размещаться: текст, заголовок, дата/время публикации, лайки, хэштеги (все это можно в одном файле xml или в разных - неважно), а также загруженные вложения в отдельных файлах.
GUI не нужен, скрипт должен будет запускаться из терминала. Например:
Для загрузки: download
Для публикации: upload
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