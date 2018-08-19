Нужен специалист для программирования сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок187 просмотров

Необходимо помочь в выбором SSL сертификата. Настроить сертификат, настроить переезд на HTTPS и настроить редирект для правильной работы сайта ugonavto.net. Просьба указывать ориентировочные сроки выполнения. Максимальный бюджет 15 тысяч рублей

7 лет назад
vekov_ugonavto
Николай 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров