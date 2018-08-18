Формирование правильного URL в фильтре товаров (Opencart 2)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка166 просмотров

Здравствуйте! Нужно изменить работу фильтра по генерации URL. Полное и подробное описание технического задания доступно по ссылке. 

https://docs.google.com/document/d/1ntGSPLCFXNGbBNwanyVF05AlBdFp3HRAdk8UI-nbu-o/edit?usp=sharing

Версия OpenCart  ocStore 2.3.0.2.3

Brainy Filter

P.S  = Если вы не робот и прочитали т.з в документе, готовы выполнить качественно работу, вначале сообщение поставьте знак +

ocStoreOpencart
7 лет назад
aldevrus
Алекс 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров