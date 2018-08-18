Нужно сделать телеграм бота, желательно на пхп ТЗ скину в личку, но оно будет описывать вот точно такой функционал, как в этом видео: https://www.dropbox.com/s/nrfbchd4mb652mv/demo2.mkv Ищу исполнителя с опытом от 5 сложных телеграм ...
Формирование правильного URL в фильтре товаров (Opencart 2)
Здравствуйте! Нужно изменить работу фильтра по генерации URL. Полное и подробное описание технического задания доступно по ссылке.
https://docs.google.com/document/d/1ntGSPLCFXNGbBNwanyVF05AlBdFp3HRAdk8UI-nbu-o/edit?usp=sharing
Версия OpenCart ocStore 2.3.0.2.3
Brainy Filter
P.S = Если вы не робот и прочитали т.з в документе, готовы выполнить качественно работу, вначале сообщение поставьте знак +
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сайт уже сверстали, ТЗ не большое ( сделать поисковик, реализовать создание тем посетителями, регистрацию и ЛК + привязать оплату. Скрин сайта приложил, готовую верстку и ТЗ высылаю кто берется за работу как выглядит ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Найти причину, почему js-скрипт не запоминает активный пункт меню. и поправить. Оплата по факту WMR.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Доработки по сайту Wordpress задание тут находится https://goo.gl/SGzVe9 от вас сроки и бюджетВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Ищу специалиста - нужно перенести объемный сайт html на WordPress. У сайта примерно 10 тыс. записей. Но некоторые из них не рабочие (недоступны). На момент переноса нужно почистить сайт от мусора и ошибок. Адреса ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо добавить закладку – (поиск по авто )на фильтре в категории диски и шины Сайт с которого происходит парсинг указан в примере 1 wheel-size.com В примере 2 указан фильтр куда должны уходить данныеВеб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать модуль на Yii2 админская часть 15-20 полей, фронт поиск фильтром.Закрыт7 лет назад
Нужно написать парсер для отзывных сайтов (тут список отзывных сайтов). Парсим название компании, инфорацию о ней, и сами отзывы (вклюая авторов, фотографии и пр.) Система должна уметь парсить определенно заданные разделы сайта или ...Закрыт7 лет назад
Добрый день! - перейти на amp Понял. http://joxi.ru/xAeNJXohpW4exr был бы у меня под рукой фотошом я бы вам нарисовал на коленках в схематическое расопложение. но вот нашел сайт у которого ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Добры день Есть сайт Domtop.com.ua нужно его доработать ТЗ на скриншотахЗакрыт7 лет назад