Ищу специалиста - нужно перенести объемный сайт html на WordPress. У сайта примерно 10 тыс. записей. Но некоторые из них не рабочие (недоступны). На момент переноса нужно почистить сайт от мусора и ошибок. Адреса ...
Доработки по сайту Wordpress
Доработки по сайту Wordpress задание тут находится https://goo.gl/SGzVe9
от вас сроки и бюджет
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